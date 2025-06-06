Лишь 3,6% шансов на победу было у «Индианы» за 2:52 до конца первого матча финала НБА

Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что, по данным ESPN, за 2 минуты 52 секунды до окончания основного времени при счёте 108:99 в пользу «Оклахомы» шансы «Индианы» на победу составляли всего 3,6%. Тем не менее «Пэйсерс» смогли вырвать победу.

Вероятность победы «Индианы»

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.