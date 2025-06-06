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Лишь 3,6% шансов на победу было у «Индианы» за 2:52 до конца первого матча финала НБА

Лишь 3,6% шансов на победу было у «Индианы» за 2:52 до конца первого матча финала НБА
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Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Примечательно, что, по данным ESPN, за 2 минуты 52 секунды до окончания основного времени при счёте 108:99 в пользу «Оклахомы» шансы «Индианы» на победу составляли всего 3,6%. Тем не менее «Пэйсерс» смогли вырвать победу.

Вероятность победы «Индианы»

Вероятность победы «Индианы»

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.

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