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Тайриз Халибёртон отреагировал на свой победный бросок в первом матче финала НБА

Тайриз Халибёртон отреагировал на свой победный бросок в первом матче финала НБА
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) прокомментировал свой победный бросок.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Я очень много работаю. Все эти броски — результат ежедневных тренировок и поединков один на один с нашими стажёрами. Если я перестану верить в свои силы и не решусь бросать в концовке матча, нам, скорее всего, не удастся победить», — сказал Халибёртон в эфире программы SportsCenter.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.

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«Индиана» — это чудо. Невероятный бросок на победу в концовке матча финала НБА! Видео
«Индиана» — это чудо. Невероятный бросок на победу в концовке матча финала НБА! Видео
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