Тайриз Халибёртон отреагировал на свой победный бросок в первом матче финала НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) прокомментировал свой победный бросок.

«Я очень много работаю. Все эти броски — результат ежедневных тренировок и поединков один на один с нашими стажёрами. Если я перестану верить в свои силы и не решусь бросать в концовке матча, нам, скорее всего, не удастся победить», — сказал Халибёртон в эфире программы SportsCenter.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.