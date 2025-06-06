Халибёртон: баскетбол — это настоящее удовольствие. Выигрывать — всегда радость

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) отреагировал на финальное владение своей команды, по итогам которого он реализовал победный бросок.

«Нам удалось отстоять свои позиции, и тренер в такие моменты доверяет нам, не берёт тайм-аут, потому что верит в меня, а ребята поддерживают. Я просто попытался довести игру до победы. Честно говоря, баскетбол — это настоящее удовольствие. Выигрывать — всегда радость. Для нашей команды эта победа действительно многое значит», — заявил Халибёртон в послематчевом интервью.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.