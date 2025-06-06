«Оклахома» в финале НБА установила рекорд по перехватам
Поделиться
«Оклахома-Сити Тандер» в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» установила рекорд по перехватам за половину.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
В первой половине игры «громовержцы» оформили 12 перехватов — это наибольший результат за всю историю, когда начали вести статистику по отрезкам.
Отметим, что «Оклахома» лидировала на протяжении всего матча, но в концовке упустила победу, проиграв со счётом 110:111. Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок.
Следующий матч между «Оклахомой» и «Индианой» в финале НБА состоится 9 июня в 3:00 мск. Встреча также пройдёт на домашней арене «Тандер».
Комментарии
- 6 июня 2025
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:58
-
08:44
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
07:55
-
07:30
-
07:21
-
07:02
-
06:49
-
06:45
-
06:31
-
06:19
-
06:19
-
06:08
-
04:45
-
04:37
-
00:57
-
00:42
-
00:27
-
00:00
- 5 июня 2025
-
23:45
-
23:33
-
23:06
-
22:48
-
22:07
-
21:49
-
21:36
-
20:53
-
20:41