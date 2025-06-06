«Оклахома» в финале НБА установила рекорд по перехватам

«Оклахома-Сити Тандер» в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» установила рекорд по перехватам за половину.

В первой половине игры «громовержцы» оформили 12 перехватов — это наибольший результат за всю историю, когда начали вести статистику по отрезкам.

Отметим, что «Оклахома» лидировала на протяжении всего матча, но в концовке упустила победу, проиграв со счётом 110:111. Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок.

Следующий матч между «Оклахомой» и «Индианой» в финале НБА состоится 9 июня в 3:00 мск. Встреча также пройдёт на домашней арене «Тандер».