Лидеры «Индианы» — после первого матча финала НБА: мы даже не показали свою лучшую игру

Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

После завершения матча официальный аккаунт телеканала ESPN в социальной сети X выложил видеоролик, на котором видно, как лидеры «Индианы» — форвард Паскаль Сиакам и разыгрывающий Тайриз Халибёртон — беседуют по пути в раздевалку.

«Давай не будем довольствоваться малым», — сказал Халибёртон.

«Мы ведь даже не показали свою лучшую игру», — заключил Сиакам.