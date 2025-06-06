Лидеры «Индианы» — после первого матча финала НБА: мы даже не показали свою лучшую игру
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Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
После завершения матча официальный аккаунт телеканала ESPN в социальной сети X выложил видеоролик, на котором видно, как лидеры «Индианы» — форвард Паскаль Сиакам и разыгрывающий Тайриз Халибёртон — беседуют по пути в раздевалку.
«Давай не будем довольствоваться малым», — сказал Халибёртон.
«Мы ведь даже не показали свою лучшую игру», — заключил Сиакам.
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