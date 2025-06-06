Халибёртон назвал главный секрет настроя «Индианы» после победы над «Оклахомой»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) прокомментировал настрой своей команды после победной встречи.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
«Когда я садился в автобус, когда надевал кроссовки — у нас в команде никогда не возникало неверия. Конечно, бывают такие отрезки, когда мы словно сами отдаём мяч сопернику.
Это просто хаос, ужасная игра. Но как команда мы никогда не думаем, что матч уже проигран. Никогда, честно. Эта мысль вообще не приходит нам в голову», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.
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