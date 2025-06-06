Халибёртон назвал главный секрет настроя «Индианы» после победы над «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) прокомментировал настрой своей команды после победной встречи.

«Когда я садился в автобус, когда надевал кроссовки — у нас в команде никогда не возникало неверия. Конечно, бывают такие отрезки, когда мы словно сами отдаём мяч сопернику.

Это просто хаос, ужасная игра. Но как команда мы никогда не думаем, что матч уже проигран. Никогда, честно. Эта мысль вообще не приходит нам в голову», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.