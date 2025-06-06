«Индиана» стала обладателем уникального достижения за последние 28 лет в финалах НБА

Североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X (ранее Twitter) поделилась интересной статистикой относительно победы «Индианы Пэйсерс» в первом матче финала НБА над «Оклахома-Сити Тандер».

По информации Утаякумар, команды НБА проиграли 121 матч, когда уступали семь или более очков в последние три минуты основного времени в финалах НБА за последние 28 сезонов. После победы «Индианы» показатель теперь составляет 1-121.

Напомним, «Индиана» победила со счётом 111:110. Команда вышла вперёд лишь за 0,3 секунды до финальной сирены, а до этого ни разу не лидировала в счёте по ходу матча.