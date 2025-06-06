«Индиана» стала обладателем уникального достижения за последние 28 лет в финалах НБА
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Североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X (ранее Twitter) поделилась интересной статистикой относительно победы «Индианы Пэйсерс» в первом матче финала НБА над «Оклахома-Сити Тандер».
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
По информации Утаякумар, команды НБА проиграли 121 матч, когда уступали семь или более очков в последние три минуты основного времени в финалах НБА за последние 28 сезонов. После победы «Индианы» показатель теперь составляет 1-121.
Напомним, «Индиана» победила со счётом 111:110. Команда вышла вперёд лишь за 0,3 секунды до финальной сирены, а до этого ни разу не лидировала в счёте по ходу матча.
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