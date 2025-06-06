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Эксперт обозначил ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в поражении от «Индианы»

Эксперт обозначил ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в поражении от «Индианы»
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Лоу Мюррэй в материале The Athletic высказался по поводу первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс», который завершился победой «Индианы» со счётом 111:110 (1-0). В частности, Мюррэй обратил внимание на ошибочные действия главного тренера «Оклахомы» Марка Дэйгнолта в концовке игры.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Возможно, больше всего Марк Дэйгнолт сожалеет о своём решении оставить центровых, особенно Чета Холмгрена, на скамейке. Четвёртая четверть началась для «Тандер» с преимуществом в девять очков и Айзеей Хартенштайном на площадке. К отметке 9:42 разница выросла до 15 очков, однако уже к 7:47 «Пэйсерс» сократили отставание до восьми, вынудив «Оклахому» взять тайм-аут и выпустить Холмгрена вместо Хартенштайна. За 3:24 до конца матча «Тандер» всё ещё удерживали разницу в восемь очков.

В этот момент Дэйгнолт вновь убирает Холмгрена, выпуская Кейсона Уоллеса, а на паркете остаются Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Алекс Карузо и Лу Дорт. До самого конца встречи Холмгрен больше не появлялся на площадке — вплоть до решающего броска Халибёртона. Именно в те минуты четвёртой четверти, когда на паркете не было ни Холмгрена, ни Хартенштайна, «Тандер» проиграли сопернику девять очков», — сказано в статье.

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