Эксперт обозначил ключевую ошибку тренера «Оклахомы» в поражении от «Индианы»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Лоу Мюррэй в материале The Athletic высказался по поводу первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс», который завершился победой «Индианы» со счётом 111:110 (1-0). В частности, Мюррэй обратил внимание на ошибочные действия главного тренера «Оклахомы» Марка Дэйгнолта в концовке игры.

«Возможно, больше всего Марк Дэйгнолт сожалеет о своём решении оставить центровых, особенно Чета Холмгрена, на скамейке. Четвёртая четверть началась для «Тандер» с преимуществом в девять очков и Айзеей Хартенштайном на площадке. К отметке 9:42 разница выросла до 15 очков, однако уже к 7:47 «Пэйсерс» сократили отставание до восьми, вынудив «Оклахому» взять тайм-аут и выпустить Холмгрена вместо Хартенштайна. За 3:24 до конца матча «Тандер» всё ещё удерживали разницу в восемь очков.

В этот момент Дэйгнолт вновь убирает Холмгрена, выпуская Кейсона Уоллеса, а на паркете остаются Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Алекс Карузо и Лу Дорт. До самого конца встречи Холмгрен больше не появлялся на площадке — вплоть до решающего броска Халибёртона. Именно в те минуты четвёртой четверти, когда на паркете не было ни Холмгрена, ни Хартенштайна, «Тандер» проиграли сопернику девять очков», — сказано в статье.