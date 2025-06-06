Макконнелл ответил, почему не сомневается в Тайризе Халибёртоне в решающие моменты

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) прокомментировал победный бросок Тайриза Халибёртона.

«Надеялся, мяч окажется в корзине! Он снова и снова делает решающие броски, и с каждым разом убеждаешься: когда мяч у него, можно быть абсолютно спокойным», — цитирует Макконнелла североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.