Халибёртон приблизился к достижению Леброна в плей-офф НБА по ключевым броскам

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон приблизился к достижению форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в плей-офф НБА.

По информации Polymarket Hoops, Халибёртон совершил четыре броска, которые выводили его команду вперёд в последние пять секунд матчей плей-офф НБА с 1997 года. В свою очередь, на счету Леброна семь таких встреч.

Напомним, «Индиана» одержала победу со счётом 111:110 в первом матче финала НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до конца игры. Тайриз завершил встречу с 14 очками, 10 подборами, шестью передачами и одним блок-шотом.