«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало пятого матча финала Единой лиги, где смотреть
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Сегодня, 6 июня, состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Увидеть матч можно будет на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию, где отобразит все ключевые события встречи.
Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в ней равный – 2-2. Бронзовые медали уже завоевал казанский УНИКС, победивший краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).
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