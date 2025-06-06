«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало пятого матча финала Единой лиги, где смотреть

Сегодня, 6 июня, состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Увидеть матч можно будет на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию, где отобразит все ключевые события встречи.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в ней равный – 2-2. Бронзовые медали уже завоевал казанский УНИКС, победивший краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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