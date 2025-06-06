Шей Гилджес-Александер стал лучшим по очкам дебютантом в финале НБА с 2001 года

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал обладателем весомого достижения в дебютной игре финала НБА, не покорявшегося никому с 2001 года.

По информации статистического портала StatMuse, Гилджес-Александер в своей первой игре в финале НБА в карьере набрал 38 очков. Это наивысший показатель по очкам для дебютантов с 2001 года. В том году центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил в дебютной игре за новую команду в финале НБА набрал 44 очка в матче с «Филадельфией».

Отметим, что 38 очков Гилджес-Александера не помогли «Оклахоме» победить — команда уступила «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:111. «Тандер» лидировали в матче вплоть до 0,3 секунды до конца встречи.