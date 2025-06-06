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Шей Гилджес-Александер стал лучшим по очкам дебютантом в финале НБА с 2001 года

Шей Гилджес-Александер стал лучшим по очкам дебютантом в финале НБА с 2001 года
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал обладателем весомого достижения в дебютной игре финала НБА, не покорявшегося никому с 2001 года.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

По информации статистического портала StatMuse, Гилджес-Александер в своей первой игре в финале НБА в карьере набрал 38 очков. Это наивысший показатель по очкам для дебютантов с 2001 года. В том году центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил в дебютной игре за новую команду в финале НБА набрал 44 очка в матче с «Филадельфией».

Отметим, что 38 очков Гилджес-Александера не помогли «Оклахоме» победить — команда уступила «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:111. «Тандер» лидировали в матче вплоть до 0,3 секунды до конца встречи.

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