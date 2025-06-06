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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Расписание матчей Единой лиги 6 июня

Расписание матчей Единой лиги 6 июня
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Сегодня, 6 июня, пройдёт пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 6 июня (время — московское):

19:30. «Зенит» — ЦСКА.

Напомним, серия за золотые медали будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Ранее завершилось противостояние за третье место. Обладателями бронзовых медалей стали игроки казанского УНИКСа, оказавшиеся сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1).

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