«Должен отдать «Индиане» должное». Игрок «Оклахомы» Уильямс — о первом матче финала НБА

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс прокомментировал концовку первого матча финала НБА с «Индианой Пэйсерс».

«Должен отдать им должное. Они сделали несколько по-настоящему важных бросков на последних минутах. Мы играли так, будто пытались удержать преимущество, а не увеличить его или проявить агрессию», — приводит слова Уильямса журналист Брэндон Рахбар в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Оклахома» лидировала на протяжении большей части матча. Лишь за 0,3 секунды до финальной сирены «Индиана» впервые в игре вышла вперёд в счёте. В итоге «Тандер» уступили «Пэйсерс» с результатом 110:111.