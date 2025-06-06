«Должен отдать «Индиане» должное». Игрок «Оклахомы» Уильямс — о первом матче финала НБА
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Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс прокомментировал концовку первого матча финала НБА с «Индианой Пэйсерс».
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
«Должен отдать им должное. Они сделали несколько по-настоящему важных бросков на последних минутах. Мы играли так, будто пытались удержать преимущество, а не увеличить его или проявить агрессию», — приводит слова Уильямса журналист Брэндон Рахбар в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, «Оклахома» лидировала на протяжении большей части матча. Лишь за 0,3 секунды до финальной сирены «Индиана» впервые в игре вышла вперёд в счёте. В итоге «Тандер» уступили «Пэйсерс» с результатом 110:111.
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