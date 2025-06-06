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Университет Егора Дёмина в США попал в список нежелательных организаций в России

Университет Егора Дёмина в США попал в список нежелательных организаций в России
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Американский Университет Бригама Янга (Brigham Young University, BYU) попал в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Напомним, за BYU в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезоне-2024/2025 выступал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании российский спортсмен принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

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