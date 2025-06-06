«Это больно». Защитник «Оклахомы» Дорт — о поражении в финале НБА от «Индианы»

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт высказался после поражения от «Индианы Пэйсерс» в первой игре финала НБА 2025 года. «Оклахома» проиграла с результатом 110:111 в первом матче финальной серии НБА. «Индиана» вплоть до 0,3 секунды до конца встречи ни разу не лидировала в счёте.

«Такое поражение — это больно. Но есть пара моментов, которые мы могли бы улучшить. Это долгая серия», — приводит слова Дорта журналист Брэндон Рахбар в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Дорт набрал 15 очков, четыре подбора, четыре перехвата и два блок-шота в первом матче финала с «Индианой».