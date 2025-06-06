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«Это больно». Защитник «Оклахомы» Дорт — о поражении в финале НБА от «Индианы»

«Это больно». Защитник «Оклахомы» Дорт — о поражении в финале НБА от «Индианы»
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Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт высказался после поражения от «Индианы Пэйсерс» в первой игре финала НБА 2025 года. «Оклахома» проиграла с результатом 110:111 в первом матче финальной серии НБА. «Индиана» вплоть до 0,3 секунды до конца встречи ни разу не лидировала в счёте.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Такое поражение — это больно. Но есть пара моментов, которые мы могли бы улучшить. Это долгая серия», — приводит слова Дорта журналист Брэндон Рахбар в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Дорт набрал 15 очков, четыре подбора, четыре перехвата и два блок-шота в первом матче финала с «Индианой».

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