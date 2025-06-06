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Обнародована впечатляющая статистика «Индианы» по отыгрышам в плей-офф НБА

Обнародована впечатляющая статистика «Индианы» по отыгрышам в плей-офф НБА
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Появилась интересная статистика относительно выступлений «Индианы Пэйсерс» в плей-офф НБА, когда команда уступала на 15 и более очков по ходу матчей.

По информации Basketball Forever в социальной сети X (ранее Twitter), «Индиана» после сегодняшней победы над «Оклахома-Сити Тандер» имеет в своём активе пять побед при трёх поражениях, когда отставала на 15 очков по ходу встреч в рамках плей-офф 2025 года.

Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахому» со счётом 111:110 в первом матче финальной серии НБА 2025 года. Разыгрывающий «иноходцев» Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до конца игры. По ходу встречи «Пэйсерс» отыграли отставание в 15 очков.

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