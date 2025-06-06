В США предположили, почему университет Дёмина — в списке нежелательных организаций в РФ

Издание The Salt Lake Tribune предположило, по какой причине Университет Бригама Янга (Brigham Young University, BYU) попал в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

«Однако ряд источников предполагает, что одной из возможных причин стал проведённый университетом 6 февраля 2025 года публичный семинар «Россия как глобальная угроза». На этом мероприятии заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер называла действия российского правительства «угрожающими» и «агрессивными». Некоторые СМИ указывают, что эти высказывания могли быть восприняты российскими властями как проявление политической враждебности, что и послужило формальным поводом для внесения BYU в перечень», — говорится в сообщении источника.

За Университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезоне-2024/2025 выступал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Это был его дебютный сезон в NCAA. Спортсмен принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

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