В НБА назвали причины сохранения 82-матчевого регулярного сезона

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер объяснил причины, по которым лига не планирует уменьшать количество матчей в регулярном сезоне.

«В нынешних плей-офф команды получают даже больше времени на отдых, чем это было в те годы, когда мы только начинали следить за НБА. Раньше во время плей-офф часто проводились сдвоенные матчи в выходные дни. Тем не менее мы внимательно анализируем этот вопрос.

На самом деле, количество травм в текущем плей-офф снизилось и достигло второго по минимальности показателя за последние 10 лет. Поэтому к финальной серии команды подходят в отличной форме. Мы постоянно следим за ситуацией. Этот вопрос действительно часто обсуждается, но я не считаю целесообразным вносить изменения только ради самих изменений.

Конечно, финансовый аспект имеет значение — всё-таки это бизнес. Однако я не вижу преимуществ в сокращении количества игр. Ранее считалось, что уменьшение числа матчей приведёт к снижению травм, но никаких подтверждающих это данных нет», — цитирует Сильвера The Athletic.