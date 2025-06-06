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Дрэймонд Грин назвал топ-5 защитников НБА всех времён

Дрэймонд Грин назвал топ-5 защитников НБА всех времён
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин составил свой список пяти величайших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён.

«Что вам нужно понимать обо мне, так это то, что я первый номер в этом списке. Я определённо включаю себя. Кроме того, в этом списке Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан. Я не включаю Уилта Чемберлена и Билла Расселла, потому что не видел, как они играли. Огромное уважение к ним, но я солгу, если назову их только из-за статистики. Мне не нравится, когда другие так поступают.

Так что я не исключаю их. Я родился в 1990 году и видел недостаточно их матчей. Нужно больше. Так что под пятым номером я выберу Хакима Оладжьювона, чьи матчи мне довелось посмотреть в детстве», — сказал Грин в своём подкасте.

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