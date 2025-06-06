«Ищут повод для критики». Тренер Гилджес-Александера объяснил феномен штрафных бросков Шея

Индивидуальный тренер разыгрывающего и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера Нэйт Митчелл высказался по поводу критики в адрес баскетболиста из-за штрафных бросков.

«Я считаю это вполне закономерным: когда о тебе говорят, значит, твоя команда играет на высоком уровне. В идеале мне бы вовсе не пришлось комментировать подобные вопросы, но всё же хочу отметить — подобные объяснения звучали уже не раз. Многие специалисты в области спортивной аналитики и телеведущие обращали внимание на количество его проходов за матч и их соотношение с числом заработанных фолов. Однако по этому показателю он даже не входит в пятёрку лучших в лиге.

Если исключить все его штрафные, а также штрафные других игроков, он всё равно остаётся лидером по набранным очкам. Если сравнить количество его штрафных с результатами бывших MVP, то он даже не попадает в первую десятку. Его показатели несопоставимы с такими легендами, как Майкл Джордан, Коби Брайант или Джеймс Харден. Мне кажется, что многие просто ищут повод для критики. Сегодня, когда трёхочковые броски стали гораздо более распространёнными, количество штрафных, напротив, уменьшилось.

Поэтому когда игрок сочетает элементы классического баскетбола с современными тенденциями, мы наблюдаем его доминирование на площадке. Раньше подобный стиль был ещё более выражен, просто из-за большого числа дальних бросков сегодня может показаться, что ему слишком часто назначают фолы, хотя статистика говорит об обратном. На самом деле сейчас в лиге немало настоящих «мастеров по заработку штрафных», и он далеко не главный среди них», — цитирует Митчелла RG.