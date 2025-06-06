Гилберт Аренас раскритиковал фанатов «Индианы»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас остался недоволен тем, что фанаты «Индианы Пэйсерс» слишком сильно верят в то, что их команда может стать чемпионом.

«Если вы из Индианы, то вы должны быть просто счастливы, что оказались здесь [в финале НБА]? Я думаю, что их присутствие здесь их же и погубит, потому что теперь, думаю, фанаты «Индианы» действительно считают, что они — настоящая команда-чемпион, и они будут ожидать от них трофея. Не думаю, что они понимают, что такое реальность», — приводит слова Аренаса TotalProSports.

Напомним, в первом матче финала НБА «Индиана» обыграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:110.