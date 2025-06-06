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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Два игрока покинули «Пари Нижний Новгород» и вернутся в «Зенит»

Два игрока покинули «Пари Нижний Новгород» и вернутся в «Зенит»
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20-летний лёгкий форвард Артём Антипов и 27-летний форвард Игорь Вольхин покинули «Пари Нижний Новгород» и вернутся в «Зенит». Об этом информирует пресс-служба нижегородского клуба. Оба спортсмена выступали в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.

«Мы говорим парням спасибо за время, проведённое в нашей команде, и желаем дальнейшего роста», — говорится в сообщении нижегородской команды.

Напомним, «Зенит» вышел в финальную серию нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. За золотые медали клуб из Санкт-Петербурга борется с московским ЦСКА. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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