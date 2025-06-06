Семён Антонов оценил уровень главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о главном тренере команды Андреасе Пистиолисе.

«Пистиолис — достаточно молодой тренер, но с большим опытом в командах Евролиги, поэтому одно удовольствие работать под его руководством. Если есть какие-то проблемы, то его двери в офис всегда открыты. Всегда можно обсудить тактические схемы или поделиться о чём-то в бытовом плане. Пистиолис — прекрасный человек и отличный специалист», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 6 июня, ЦСКА проведёт пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Сейчас счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, равный — 2-2. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Арест американского баскетболиста Джареда Шоу: