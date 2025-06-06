Рик Карлайл рассказал, можно ли считать первую победу «Индианы» над «Оклахомой» случайной

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) объяснил, как команде удалось перевернуть ход встречи.

«Мы лишь отметили: давайте постепенно, шаг за шагом сокращать отставание. У нас есть солидный опыт в подобных играх, и наши ребята прекрасно понимают, что нужно делать, чтобы получить шанс на успех. Нам действительно повезло, но это не было случайностью — команда проделала всё необходимое для этого», — цитирует Карлайла ESPN US.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.