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Рик Карлайл рассказал, можно ли считать первую победу «Индианы» над «Оклахомой» случайной

Рик Карлайл рассказал, можно ли считать первую победу «Индианы» над «Оклахомой» случайной
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (111-110, 1-0) объяснил, как команде удалось перевернуть ход встречи.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Мы лишь отметили: давайте постепенно, шаг за шагом сокращать отставание. У нас есть солидный опыт в подобных играх, и наши ребята прекрасно понимают, что нужно делать, чтобы получить шанс на успех. Нам действительно повезло, но это не было случайностью — команда проделала всё необходимое для этого», — цитирует Карлайла ESPN US.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.

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