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«Разоблачение Анны Седоковой». Отец Яниса Тиммы опубликовал пост

«Разоблачение Анны Седоковой». Отец Яниса Тиммы опубликовал пост
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Райтис Тимма, отец скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, который сопровождается подписью «Разоблачение Анны Седоковой».

Фото: Скриншот

Анна Седокова – бывшая жена Яниса. В публикации, которой поделился Райтис, приводятся видеофрагменты с обсуждением предыдущих бракоразводных процессов Седоковой.

Ранее адвокат родственников Тиммы Маргарита Гаврилова заявляла, что отправляла на имя Седоковой досудебную претензию, на которую ожидает ответа. В случае его отсутствия Гаврилова намерена обратиться в суд. Родственники Яниса утверждают, что действуют в интересах внука в попытке оспорить документы по части сделок с недвижимостью.

Тимма ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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