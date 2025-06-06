Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА и MVP Единой лиги сезона-2022/2023 Милутинов может перейти в «Милан»

Экс-игрок ЦСКА и MVP Единой лиги сезона-2022/2023 Милутинов может перейти в «Милан»
Комментарии

Самый ценный игрок (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 Никола Милутинов близок к переходу в «Милан». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Адреани.

В настоящий момент Милутинов является игроком «Олимпиакоса». Отмечается, что стороны несколько месяцев назад обсуждали возможность нового соглашения, однако затем греческий клуб принял решение дождаться конца сезона. Тем временем Никола получил предложение от «Милана».

Милутинов признавался MVP Единой лиги, будучи игроком ЦСКА. За армейцев сербский центровой выступал с 2020 по 2023 год.

Материалы по теме
Фото
«С легендами». Ватутин встретился с Хайнсом, Майком Джеймсом и другими экс-игроками ЦСКА

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android