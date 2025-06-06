Экс-игрок ЦСКА и MVP Единой лиги сезона-2022/2023 Милутинов может перейти в «Милан»

Самый ценный игрок (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 Никола Милутинов близок к переходу в «Милан». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Адреани.

В настоящий момент Милутинов является игроком «Олимпиакоса». Отмечается, что стороны несколько месяцев назад обсуждали возможность нового соглашения, однако затем греческий клуб принял решение дождаться конца сезона. Тем временем Никола получил предложение от «Милана».

Милутинов признавался MVP Единой лиги, будучи игроком ЦСКА. За армейцев сербский центровой выступал с 2020 по 2023 год.

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