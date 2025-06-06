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«Именно тогда я понял — он другой». Джейсон Ричардсон высказался о Гилберте Аренасе

«Именно тогда я понял — он другой». Джейсон Ричардсон высказался о Гилберте Аренасе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон высказался о бывшем товарище по команде Гилберте Аренасе, отметив его уникальность.

«Я довольно рано заметил, что Аренас — особенный игрок. Ещё когда мы только начали тренироваться в Лос-Анджелесе перед драфтом, было понятно: Гилберт не похож ни на кого из нас. Он не был классическим разыгрывающим или чистым атакующим защитником — он буквально создал тот самый гибридный стиль комбо-гарда, который сейчас стал нормой. На тренировках он обыгрывал любого один на один — невероятно быстрый, взрывной, с уникальным талантом. Все видели, насколько он одарён, однако никто не мог толком определить, кто он на самом деле. Я окончательно понял, что Аренас — человек с особым складом ума, на втором году его профессиональной карьеры. Однажды у него был ужасный матч. После первой половины он буквально слетает с площадки и уходит в раздевалку. Тренер заходит, начинает разбирать тактику: «Гилберт, вот как тебе нужно играть…» — а его уже нет. Неожиданно слышим шум воды в душе. Через пару минут выходит Гилберт — полностью в игровой форме, но насквозь мокрый: джерси, носки, кроссовки. Он кричит: «Мне нужно было смыть с себя эту проклятую первую половину!» — а потом во второй набирает 25 очков. Именно тогда я понял: у этого парня что-то особенное. Он другой», — рассказал Ричардсон в рамках подкаста Пола Джорджа.

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