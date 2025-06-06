«Вдруг достаёт из носка бритву!» Экс-игрок НБА вспомнил о гневе удалённого баскетболиста

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон вспомнил об инциденте с товарищем по команде Дэнни Фортсоном, который произошёл на одной из встреч в начале 2000-х. Спортсмены тогда выступали за «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы играли с «Наггетс», и с самого начала матч получился наэлектризованным. Не прошло и трёх минут, как Дэнни Фортсон и Джордж Макклауд сцепились друг с другом — сразу вспыхнула стычка. Я переглянулся с Гилбертом: «Эй, что вообще происходит? Только вторая минута, а парни уже готовы драться!» Судьи тут же выписали обоим технические замечания.

Дэнни удаляют с площадки, и он спокойно подходит, садится прямо рядом со мной и Гилбертом. И вдруг совершенно неожиданно достаёт из носка бритву! Я подумал: «Вот сейчас точно начнётся что-то ненормальное». Мы с Гилбертом реально напряглись: «Неужели нам теперь ещё и защищаться придётся?» Чувак прятал лезвие прямо в носке — не шучу. В тот момент я окончательно понял: раньше баскетбол был совсем другим», — рассказал Ричардсон в рамках подкаста Пола Джорджа.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: