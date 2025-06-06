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«Матушка земля, белая берёзонька». Легионеры «Автодора» станцевали под известную песню

«Матушка земля, белая берёзонька». Легионеры «Автодора» станцевали под известную песню
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Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Автодор» показала забавное видео, где легионеры команды станцевали под известную песню «Матушка».

«В День русского языка объявляем его международным. Танцуют и поют все!» — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Автодора».

6 июня является Международный днём русского языка. В этот день в 1799 году родился великий русский поэт Александр Пушкин.

Напомним, «Автодор» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги нынешнего сезона занял шестое место в турнирной таблице и вышел в плей-офф соревнований. В четвертьфинале саратовский клуб встречался с казанским УНИКСом и проиграл в трёх матчах серии.

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