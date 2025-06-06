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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:30 Мск
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«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция пятого матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск

«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция пятого матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 6 июня, состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, где отразит все ключевые события встречи. Трансляция стартует одновременно с началом матча — в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии равный – 2-2.

Ранее определился обладатель третьего места. Бронзовые медали завоевал казанский УНИКС, победивший краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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