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Комиссионер НБА Сильвер заявил, что в лиге обсудят появление новых команд

Комиссионер НБА Сильвер заявил, что в лиге обсудят появление новых команд
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что летом в лиге обсудят добавление новых команд.

«В июле в Лас-Вегасе состоится собрание владельцев, и на повестке дня будет вопрос о том, каково их мнение по поводу расширения лиги. У нас есть комитеты, которые уже обсуждают это. Но у меня такое чувство, что на этой встрече они дадут указания мне и моим коллегам из офиса лиги, что мы должны продолжить изучение этого вопроса.

Я не думаю, что, в случае одобрения владельцев клубов, появление новых команд произойдёт автоматически, ведь это зависит от вашего видения будущего лиги. Как я уже говорил ранее, расширение в некотором смысле означает продажу акций. И если вы верите в НБА, вам необязательно добавлять партнёров.

С другой стороны, мы признаём, что в США и в других странах недостаточно развиты рынки, и я думаю, что тех мест, которые заслуживают присутствия команд НБА, вероятно, даже если мы будем расширяться, больше, чем мы можем обслужить», — приводит слова Сильвера издание Sportsnet.

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