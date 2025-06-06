Ерёмин ответил, каким будет 5-й матч финала ЕЛ для «Зенита» после разгрома от ЦСКА в 4-м

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением о предстоящем пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Игра состоится сегодня, 6 июня, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Многих очень удивило, что в прошлом матче «Зенит» крупно проиграл, уступая по ходу встречи слишком много. Мне кажется, три момента повлияли на это. Во-первых, ЦСКА очень здорово подготовился к этой встрече и хорошо сыграл. Во-вторых, фактор удачи: армейцам везло — хорошо попадали, забивали. Третье — у «Зенита», наверное, накопилась усталость ещё с предыдущей серии с «Локомотивом», а нагрузка на основных игроков легла серьёзная. Так что в четвёртом матче где-то не хватало свежести. Ну и, само собой, травмы ряда игроков, что не позволило использовать полный состав.

Что касается предстоящего матча, то, конечно, эмоционально после поражения в последней встрече «Зениту» придётся нелегко. Тем не менее там под руководством очень хорошего тренера собрались опытные и сильные баскетболисты. Конечно, ЦСКА сейчас в более приподнятом настроении, но говорить, что он явный фаворит предстоящего матча, я бы не стал. Потому что, опять же, «Зенит» — классная команда, у неё есть ресурс в игре.

Немало здесь будет зависеть от того, кто из травмированных игроков петербуржцев успел восстановиться. Плюс от того, насколько они успели эмоционально восстановиться после недавнего матча. Лидеры у «Зенита» очень сильные: они способны в одиночку решить игру», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. Сейчас счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт прямую тестовую-трансляцию, где отобразит все ключевые события встречи.

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