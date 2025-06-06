Ерёмин предположил, в каком случае чемпионом Единой лиги может стать ЦСКА

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин предположил, что в случае победы ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» чемпионом может стать армейский клуб. В то же время, если победу в пятом матче одержит «Зенит», то серия, как допустил Ерёмин, может закончиться в семи матчах.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Завершится ли финальная серия шестым или седьмым матчем? Сегодняшнюю встречу считаю ключевой. Если ЦСКА сегодня выиграет, то вполне может быть, что и шесть. Если победит «Зенит», то мне кажется, что серия может дойти до седьмого матча. Но это всё в теории», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Пятый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 6 июня. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Сейчас счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, равный — 2-2. «Чемпионат» будет вести прямую тестовую-трансляцию пятой игры, где отобразит все её ключевые события.

Достижения сборных России по баскетболу: