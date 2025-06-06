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«Просто хочу быть отцом». 40-летний Крис Пол высказался о завершении карьеры

«Просто хочу быть отцом». 40-летний Крис Пол высказался о завершении карьеры
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40-летний разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол высказался по поводу завершения карьеры.

«Больше всего на свете я люблю свою семью, которая живёт в Лос-Анджелесе. Моему сыну только что исполнилось 16 лет. Моей дочери 12. Последние шесть сезонов я жил без них. Играю в «Сан-Антонио», до этого был в «Финиксе», «Голден Стэйт» — они были со мной в Хьюстоне, — «Оклахома-Сити». Я играл во многих командах, но последние шесть лет был вдали от них. Это немного другое. Вот и весь разговор. Буду честен — просто хочу быть отцом.

Ну, я не думаю, что хочу играть какое-то продолжительное время. Я всё ещё люблю играть. Сегодня в 6 утра я был в спортзале. Вчера и позавчера я также был там. Это безумие. Знаете, моя дочь сейчас занимается баскетболом, так что, перед тем как прилететь сюда, я позанимался с ней в спортзале 20 минут. С детьми иногда приходится проводить короткие занятия, так что я за 20 минут помогал ей обращаться с мячом, и это было бесценно. И этого времени уже не вернуть», — сказал Пол в эфире The Pat McAfee Show.

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