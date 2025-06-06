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«На площадке надо кайфовать». Кириленко — о главной задаче молодых игроков в баскетбол

«На площадке надо кайфовать». Кириленко — о главной задаче молодых игроков в баскетбол
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко обозначил главную задачу для молодых игроков.

«Какие слова я бы хотел чаще слышать от тренеров? В этом плане мне повезло, мой тренер очень часто говорил важную для меня вещь: баскетбол — это игра, и главная задача ребят на площадке — кайфовать.

Очень хочется, чтобы как можно больше тренеров доносили это до своих воспитанников. Мы часто слышим, как для того, чтобы достичь результатов, надо очень тяжело работать — и, несомненно, это правда. Но прежде всего, баскетбол — это игра, цель которой не переработать соперника, а обыграть его.

Для того чтобы ребёнок полюбил баскетбол, ему нужно не «работать», а играть. Получать удовольствие от процесса.

Только тогда появится настоящий интерес, любовь к спорту, желание развиваться. Когда ребятам становится по 15-16 лет и они входят в более-менее взрослый спорт, вот тогда уже можно и нужно начинать работать. Но вначале — только удовольствие, кайф и любовь к баскетболу», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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