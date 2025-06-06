Владельцу «Панатинаикоса» запрещён вход на спортивные мероприятия в течение 10 месяцев

Владельцу греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» Димитрису Яннакопулосу был запрещён вход на любые спортивные мероприятия в течение 10 месяцев, согласно решению спортивного суда Греции.

Наказание вынесено за инцидент во втором матче финала Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом», когда Яннакопулос был спровоцирован фанатами соперников, показывал непристойные жесты и нецензурно кричал в адрес трибун.

Также Димитрис был оштрафован на € 20 тыс. за повторные нарушения, которые считаются дискредитирующими спорт. Сам «Панатинаикос» должен выплатить сумму в € 44 тыс. Костас Слукас был оштрафован на € 1,1 тыс. за агрессию в сторону судей, а тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман на € 5 тыс.