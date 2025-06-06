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«Новое направление». Инсайдер рассказал о новых ориентирах в НБА для формирования команд

«Новое направление». Инсайдер рассказал о новых ориентирах в НБА для формирования команд
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу текущей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив, что участники финала — «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс» — являются ориентирами для формирования команд.

«Менеджеры по всей лиге внимательно следят за этим финалом, рассматривая обе команды как образец современного подхода к формированию состава. Основной акцент делается на универсальных игроках, характере, мотивации и молодости. Лига постепенно уходит от стратегии, построенной вокруг звёздных исполнителей и доминирования трёхочковых бросков. Это новое направление, обусловленное введением второго потолка зарплат и сопутствующими ограничениями.

«Индиана», по мнению многих, ещё долго останется конкурентоспособной. Однако недавно один из генеральных менеджеров признался мне, что считает «Оклахому» командой с наибольшим потенциалом среди всех профессиональных коллективов на сегодняшний день. Пример «Тандер» вполне может стать ориентиром для будущего НБА», — заявит Чарания в эфире программы NBA Countdown.

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