Экс-игрок НБА рассказал о доминации 38-летнего Майкла Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон рассказал о своей дебютной игре в стартовом составе за «Голден Стэйт Уорриорз» с клубом «Вашингтон Уизардс», за который выступал легендарный шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан, в сезоне-2000/2001.

«Мой первый выход в старте пришёлся на матч против «Вашингтона». Я смотрю — мой оппонент Майк. Думаю: «Вот это да, мне предстоит держать Майкла? Ну всё, началось». Первая же атака — комбинация на меня. Я получаю мяч, вижу перед собой Майкла, думаю: «Сейчас покажу». Пытаюсь обыграть — Майк перехватывает, убегает в отрыв, забивает.

Следующая атака — теперь я защищаюсь против него в посте. Он смотрит на меня: «Что, против меня поставили этого зелёного новичка? Ничего себе! Парень, у тебя сегодня будет тяжёлый вечер». Я растерялся, не знал, что делать. Я не был фанатом Джордана, но всегда уважал его и смотрел его игры. А тут ему 38, и он вытворяет такое со мной! Как мне вообще выжить в этой лиге, если человек на 18 лет старше меня так меня возит? Он полностью доминировал, а я ничего не мог противопоставить», — приводит слова Ричардсона издание Fadeaway World.