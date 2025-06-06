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Паскаль Сиакам повторил уникальное достижение Дюранта, Леброна и Карри в финале НБА

Паскаль Сиакам повторил уникальное достижение Дюранта, Леброна и Карри в финале НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам принял участие в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 111:110 (1-0).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Сиакам, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 4 из 6 — штрафные), 10 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Сиакам стал четвёртым из действующих игроков, которому удалось как минимум дважды набрать 25 и более очков в матчах открытия финала плей-офф НБА.

Ранее это достижение покорялось форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту и разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Напомним, что Сиакам также принимал участие в финале 2019 года в составе «Торонто Рэпторс».

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