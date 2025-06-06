Паскаль Сиакам повторил уникальное достижение Дюранта, Леброна и Карри в финале НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам принял участие в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда одержала победу со счётом 111:110 (1-0).

Сиакам, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 4 из 6 — штрафные), 10 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Сиакам стал четвёртым из действующих игроков, которому удалось как минимум дважды набрать 25 и более очков в матчах открытия финала плей-офф НБА.

Ранее это достижение покорялось форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту и разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри. Напомним, что Сиакам также принимал участие в финале 2019 года в составе «Торонто Рэпторс».