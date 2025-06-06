Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

38 очков Гилджес-Александера — третий лучший результат в дебютных матчах финала НБА

38 очков Гилджес-Александера — третий лучший результат в дебютных матчах финала НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:111 (0-1).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 38 очков (14 из 30 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), пять подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Как отмечает статистический портал Crazy Stats в социальной сети X, Гилджес-Александер продемонстрировал третий по результативности дебют в истории финальных серий НБА. Более впечатляющие показатели в первом финальном матче показывали лишь Аллен Айверсон (48 очков в 2001 году) и Джордж Майкан (42 очка в 1949-м).

Сейчас читают:
Все боготворят Халибёртона. Но на реального героя первого матча финала НБА всем плевать
Все боготворят Халибёртона. Но на реального героя первого матча финала НБА всем плевать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android