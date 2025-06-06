38 очков Гилджес-Александера — третий лучший результат в дебютных матчах финала НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:111 (0-1).

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 38 очков (14 из 30 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), пять подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

Как отмечает статистический портал Crazy Stats в социальной сети X, Гилджес-Александер продемонстрировал третий по результативности дебют в истории финальных серий НБА. Более впечатляющие показатели в первом финальном матче показывали лишь Аллен Айверсон (48 очков в 2001 году) и Джордж Майкан (42 очка в 1949-м).