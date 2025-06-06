Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Бэйкон — самый результативный игрок в отдельно взятом сезоне Единой лиги

Дуэйн Бэйкон — самый результативный игрок в отдельно взятом сезоне Единой лиги
Комментарии

29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон стал самым результативным игроком в отдельно взятом сезоне Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Бэйкон преодолел планку в 1000 очков во время пятого матча финальной серии сезона-2024/2025 с действующим чемпионом ЦСКА.

Предыдущим рекордсменом в данном показателе являлся бывший игрок краснодарского «Енисея» канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

На момент публикации новости санкт-петербургские баскетболисты ведут в пятом матче финальной серии со счётом 56:53. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.

Следить за матчем:
«Зенит», вы серьёзно? Такое преимущество растерять — надо было постараться
«Зенит», вы серьёзно? Такое преимущество растерять — надо было постараться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android