Дуэйн Бэйкон — самый результативный игрок в отдельно взятом сезоне Единой лиги

29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон стал самым результативным игроком в отдельно взятом сезоне Единой лиги ВТБ.

Бэйкон преодолел планку в 1000 очков во время пятого матча финальной серии сезона-2024/2025 с действующим чемпионом ЦСКА.

Предыдущим рекордсменом в данном показателе являлся бывший игрок краснодарского «Енисея» канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

На момент публикации новости санкт-петербургские баскетболисты ведут в пятом матче финальной серии со счётом 56:53. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.