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Леброн выделил игрока «Индианы», ради которого команда готова сражаться до конца

Леброн выделил игрока «Индианы», ради которого команда готова сражаться до конца
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после первого матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» комплиментарно высказался о защитнике «Индианы» Тайризе Халибёртоне, чья команда выиграла со счётом 111:110 (1-0).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Ты сразу понимаешь, почему [«Пэйсерс»] — именно такая команда, и всё начинается с их лидера… Ради некоторых игроков ты готов пройти сквозь стену, и [Халибёртон] — именно тот, ради кого это хочется сделать», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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