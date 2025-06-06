Леброн выделил игрока «Индианы», ради которого команда готова сражаться до конца

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после первого матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» комплиментарно высказался о защитнике «Индианы» Тайризе Халибёртоне, чья команда выиграла со счётом 111:110 (1-0).

«Ты сразу понимаешь, почему [«Пэйсерс»] — именно такая команда, и всё начинается с их лидера… Ради некоторых игроков ты готов пройти сквозь стену, и [Халибёртон] — именно тот, ради кого это хочется сделать», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: