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Бэйкон из «Зенита» — первый игрок Единой лиги, набравший за сезон 1000+ очков

29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и Самый ценный игрок (MVP) регулярного чемпионата американец Дуэйн Бэйкон стал первым представителем Единой лиги ВТБ, набравшим 991+ очков за один сезон.

Бэйкон преодолел планку в 1000 очков во время пятого матча финальной серии сезона-2024/2025 с действующим чемпионом ЦСКА. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку краснодарского «Енисея» канадцу Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

В 2024-м Бэйкон выступал в Китайской баскетбольной ассоциации за «Шанхай Шаркс». В 49 играх форвард в среднем набирал 22,5 очка, пять подборов и 2,9 передачи. Прошлым летом подписал контракт с санкт-петербургской командой.

На момент публикации новости «Зенит» выигрывает у ЦСКА со счётом 64:57. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.