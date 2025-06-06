Видео: бросок Бэйкона из «Зенита», который сделал его рекордсменом Единой лиги

Во время пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с ЦСКА 29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и Самый ценный игрок (MVP) регулярного чемпионата американец Дуэйн Бэйкон стал новым рекордсменом турнира по количеству очков за отдельно взятый сезон. «Чемпионат» предлагает посмотреть на бросок, который сделал Дуэйна лучшим форвардом в истории Единой лиги.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку краснодарского «Енисея» канадцу Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

На момент публикации новости «Зенит» выигрывает у ЦСКА со счётом 78:77. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.