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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Видео: бросок Бэйкона из «Зенита», который сделал его рекордсменом Единой лиги

Видео: бросок Бэйкона из «Зенита», который сделал его рекордсменом Единой лиги
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Во время пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с ЦСКА 29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и Самый ценный игрок (MVP) регулярного чемпионата американец Дуэйн Бэйкон стал новым рекордсменом турнира по количеству очков за отдельно взятый сезон. «Чемпионат» предлагает посмотреть на бросок, который сделал Дуэйна лучшим форвардом в истории Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку краснодарского «Енисея» канадцу Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко всего за 39 матчей.

На момент публикации новости «Зенит» выигрывает у ЦСКА со счётом 78:77. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи, которая доступна в Матч-центре.

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