ЦСКА отыграл 13 очков в четвёртой четверти и одолел «Зенит» в 5-м матче финальной серии

В пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором встречались «Зенит» и действующий чемпион турнира ЦСКА.

Хозяева площадки уступили армейцам со счётом 84:89 (16:15; 24:23; 27:23; 17:28). Московские баскетболисты отыграли 13 очков в заключительном отрезке. ЦСКА лидирует в серии — 3-2.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал обладатель награды Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Дуэйн Бэйкон — 24 очка, три подбора и один перехват при восьми потерях. По ходу встречи Дуэйн также стал абсолютным рекордсменом лиги, набрав 1000+ очков за один сезон.

У армейцев отличился Мело Тримбл — 23 очка, пять подборов, шесть передач и один перехват при двух потерях.