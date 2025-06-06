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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Зенит — ЦСКА, результат матча 6 июня 2025, счет 84:89, финал — Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА отыграл 13 очков в четвёртой четверти и одолел «Зенит» в 5-м матче финальной серии
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В пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором встречались «Зенит» и действующий чемпион турнира ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Хозяева площадки уступили армейцам со счётом 84:89 (16:15; 24:23; 27:23; 17:28). Московские баскетболисты отыграли 13 очков в заключительном отрезке. ЦСКА лидирует в серии — 3-2.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал обладатель награды Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Дуэйн Бэйкон — 24 очка, три подбора и один перехват при восьми потерях. По ходу встречи Дуэйн также стал абсолютным рекордсменом лиги, набрав 1000+ очков за один сезон.

У армейцев отличился Мело Тримбл — 23 очка, пять подборов, шесть передач и один перехват при двух потерях.

Хронология матча:
«Зенит», вы серьёзно? Такое преимущество растерять — надо было постараться
«Зенит», вы серьёзно? Такое преимущество растерять — надо было постараться
Комментарии
Новости. Баскетбол
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