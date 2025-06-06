Видео: блок-шот Жан-Шарля из ЦСКА на Хантере из «Зенита» в концовке пятого матча

В пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Зенит» уступил со счётом 84:89 (16:15; 24:23; 27:23; 17:28) действующему чемпиону турнира ЦСКА. Одним из героев матча стал 31-летний французский форвард армейцев Ливио Жан-Шарль, поставивший блок-шот на американце Винсе Хантере. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеозаписью момента.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал обладатель награды Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Дуэйн Бэйкон — 24 очка, три подбора и один перехват при восьми потерях. По ходу встречи Дуэйн также стал абсолютным рекордсменом лиги, набрав 1000+ очков за один сезон.

У армейцев отличился Мело Тримбл — 23 очка, пять подборов, шесть передач и один перехват при двух потерях.