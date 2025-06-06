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Фото: нарушение правил зоны ЦСКА перед решающими очками в матче с «Зенитом»

Фото: нарушение правил зоны ЦСКА перед решающими очками в матче с «Зенитом»
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В социальных сетях набирает популярность спорный эпизод в концовке пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и действующим чемпионом ЦСКА. Встреча завершилась поражением «Зенита» со счётом 84:89 (16:15; 24:23; 27:23; 17:28).

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Фото: Кадр из трансляции

На кадре видно, как защитник армейцев Каспер Уэйр не успевает за восемь секунд покинуть свою половину площадки, но рефери пропустили данный эпизод. В этой же атаке армейцы выйдут вперёд по ходу матча и не уступят лидерство.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал обладатель награды Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Дуэйн Бэйкон — 24 очка, три подбора и один перехват при восьми потерях. По ходу встречи Дуэйн также стал абсолютным рекордсменом лиги, набрав 1000+ очков за один сезон.

У армейцев отличился Тримбл — 23 очка, пять подборов, шесть передач и один перехват при двух потерях.

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