Фото: нарушение правил зоны ЦСКА перед решающими очками в матче с «Зенитом»

В социальных сетях набирает популярность спорный эпизод в концовке пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и действующим чемпионом ЦСКА. Встреча завершилась поражением «Зенита» со счётом 84:89 (16:15; 24:23; 27:23; 17:28).

Фото: Кадр из трансляции

На кадре видно, как защитник армейцев Каспер Уэйр не успевает за восемь секунд покинуть свою половину площадки, но рефери пропустили данный эпизод. В этой же атаке армейцы выйдут вперёд по ходу матча и не уступят лидерство.

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал обладатель награды Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Дуэйн Бэйкон — 24 очка, три подбора и один перехват при восьми потерях. По ходу встречи Дуэйн также стал абсолютным рекордсменом лиги, набрав 1000+ очков за один сезон.

У армейцев отличился Тримбл — 23 очка, пять подборов, шесть передач и один перехват при двух потерях.