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«Сердце чемпионов». Пистиолис подвёл итоги пятой встречи финальной серии с «Зенитом»

«Сердце чемпионов». Пистиолис подвёл итоги пятой встречи финальной серии с «Зенитом»
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Главный тренер ПБК ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги пятой встречи финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в которой его подопечные со счётом 89:84 обыграли «Зенит».

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать. В то же время хочу отдать должное болельщикам из Санкт-Петербурга, они создали атмосферу, в которой было очень приятно играть. Что касается матча, именно так должен выглядеть финал. Встреча была по-настоящему захватывающей, эмоциональной, игроки проявили характер. Считаю, что наша команда сегодня показала менталитет и сердце чемпионов, и именно это принесло успех.

Нам нужна ещё одна победа, нам нужно сохранять собранность, потому что «Зенит» не отдаст эту серию просто так. Это команда очень высокого уровня, с высокого уровня игроками и тренером, поэтому нужно быть очень сконцентрированным.

Матч был очень жёстким, поначалу в такой жёсткой встрече было очень сложно попадать, но постепенно игроки начали набирать фолы, естественно, из-за этого защита немного ослабла. Кроме того, в концовке многие показывают игру выше своего уровня, потому что именно лидеры должны предъявлять свои лучшие качества в решающие моменты. Такие баскетболисты часто попадают даже сложные мячи.

После ухода Тони Джекири мы смогли сплотиться. Очень важно, что мы не потеряли концентрацию в эти моменты. Мотивация у команды была очень высокой на протяжении всего матча. Она была очень высокой до игры, в начале игры и в конце!» — приводит слова Пистиолиса с пресс-конференции пресс-служба Единой лиги.

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