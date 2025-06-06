«Такого «горшка» дал». Гомельский прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в пятой игре

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский подвёл итог победы ЦСКА над «Зенитом» со счётом 89:84 в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Пятый матч при счёте серии 2-2, он ведь определяющий. На самом деле он получился очень ровный. Команды обменивались попаданиями нечасто, особенно в первой половине. «Зенит» был чуть впереди после первой четверти, после второй, после третьей четверти вёл +6 очков. Но когда на третьей минуте заключительной четверти преимущество «Зенита» достигло 13 очков, показалось, что ЦСКА уже и нечем бороться. Тем более что с поля был уже удалён центровой Джекери.

И тем не менее я хочу сказать, что армейцы нашли в себе не только силы, мастерства-то игрокам обеих команд хватает, но и пути для того, чтобы сначала сократить разницу в счёте. И в этот момент мне очень понравился Жан-Шарль, на которого выпала огромная нагрузка. Но понравился он не за игру в защите. Мне понравилась его середина заключительной четверти в атаке. Он попал и средний, и забил два мяча из-под кольца. Спасибо его партнёрам, которые снабдили передачами.

С другой стороны, я всё время ждал, что лидеры «Зенита» Бэйкон и Фрейзер возьмут на себя. Но этого во второй половине четвёртой четверти не произошло. Бэйкон не попал. Я не скажу, что это были лёгкие броски. Это были сложные броски с сопротивлением и Астапковича, а моментом и с сопротивлением Уэйра. Фрейзер почему-то перестал атаковать из-за дуги, а у него был очень хороший процент попаданий трёхочковых. Во всяком случае, команды въехали в равную концовку.

После штрафных Уэйра ЦСКА вышел вперёд 81:80. А после этого у армейцев проснулись все пять игроков, находящихся на площадке в защите. Больше армейцы в защите не ошибались. Подстраховывали друг друга. И апофеозом всего этого стал блок-шот Жан-Шарля, когда он сверху накрыл Хантера. Но они же одинакового роста, и не сказать, кто из них выше прыгает. А тут Жан-Шарль подкараулил и такого «горшка» дал. Точно самый красивый момент матча. А потом всё-таки ЦСКА в нападении пусть сложные броски, но забил. Мне особенно запомнился пут-ин (пут-бэк. — Прим. «Чемпионата») Аврамовича, когда после промаха Уэйра он, разыгрывающий защитник, первым успел на подбор под чужим щитом и забил.

И тут нужно сказать про статистику. ЦСКА выиграл щит. Немножко. Плюс два всего. Но ЦСКА на четыре мяча больше забрал в нападении. Счёт подборов нападений 14:10 в пользу армейцев. И ЦСКА в этом матче, ну, ошибся девять раз. Девять потерь против 15 потерь «Зенита». Наверное, эти цифры — ключевые. Они определили победу ЦСКА», — поделился Гомельский в своём телеграм-канале.